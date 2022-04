2022年04月22日 10時39分 メモ

ロシアの無期限入国禁止リストにMetaのマーク・ザッカーバーグCEOが登録される



2022年4月21日(木)に、ロシア政府が29人のアメリカ人を入国禁止リストに加えました。入国禁止リストの中にはFacebookやInstagramを運営するMetaのマーク・ザッカーバーグCEOも含まれています。



Заявление МИД России в связи с введением персональных санкций в отношении граждан США - Министерство иностранных дел Российской Федерации

https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1810337/





Russia says nyet, sanctions Mark Zuckerberg, LinkedIn’s Roslansky, VP Harris and other US leaders | TechCrunch

https://techcrunch.com/2022/04/21/russia-says-nyet-sanctions-mark-zuckerberg-linkedins-roslansky-vp-harris-and-other-us-leaders/



ウクライナ侵攻を続けるロシアに対してアメリカを含む多くの国々が経済制裁を科しています。ロシア政府は2022年4月21日(木)にアメリカによる制裁への報復として、アメリカ政府の主要人物やジャーナリストなど合計29名をロシア国内への入国禁止リストに加えました。ロシア政府によると、入国禁止リストに登録された人物はロシアへの入国を無期限で禁止されるとのことです。



ロシア政府が公開した入国禁止リストには、カラマ・ハリス副大統領やキャスリーン・ヒックス国防副長官といった政府高官の名前と共に、MetaのCEOであるマーク・ザッカーバーグ氏の名前も記載されています。





また、テック企業の幹部としてはザッカーバーグ氏以外にLinkedInのライアン・ロスランスキーCEOの名前も入国禁止リストに登録されています。





海外メディアのTechCrunchは、ウクライナへの軍事侵攻開始前後にロシアから大量の人材が流出していることがロランスキー氏の入国禁止リスト入りに関係していると指摘しています。また、「Twitterのパラグ・アグラワルCEOが入国禁止リストに登録されなかった理由は分かりません」と述べ、Facebookと同じくロシアからアクセス制限されているTwitterのアグラワルCEOが入国禁止リストに登録されていないことに疑問を呈しています。