ソニーもPlayStationの基本プレイ無料ゲームに広告の配置を検討か

ソニーがPlayStationプラットフォームで提供されている基本プレイ無料のゲームに、広告を配置することを検討していると報じられています。なお、基本プレイ無料のゲームに広告を配置するというアイデアは、MicrosoftのXboxでも計画されていると報じられたばかりです。 Sony reportedly considering putting ads in free-to-play PlayStation games | Eurogamer.net https://www.eurogamer.net/sony-reportedly-considering-putting-ads-in-free-to-play-playstation-games MicrosoftはXboxで提供されている基本プレイ無料ゲームの中に、広告を配置できるようにすることを計画していると報じられています。報道によると、この広告技術をMicrosoftは アドテック と協力して開発中で、同社は「レーシングゲームやオープンワールドゲームの看板」などに広告を掲出することを計画している模様。ただし、記事作成時点では詳細は不明で、広告の形式がただの画像なのか動画や音声付きのものになるのかは不明です。なお、Microsoftはこの広告システムを2022年第3四半期(7~9月)に正式スタートすると報じられています。 MicrosoftがXboxのゲーム上に広告を配置するための技術を開発中 - GIGAZINE

2022年04月21日 11時16分00秒 in ゲーム, Posted by logu_ii

