iPhone上のヌードに関するメッセージをスキャンする機能が追加、プライバシーを侵害せず子どもを保護

・関連記事

AppleがiPhoneの写真やメッセージをスキャンして児童の性的搾取を防ぐと発表、電子フロンティア財団などから「ユーザーのセキュリティとプライバシーを損なう」という抗議の声も - GIGAZINE



Appleが「児童性的虐待資料検出はプライバシーを損なうものではない」とFAQを発表 - GIGAZINE



Appleが表明した「iPhoneの写真・メッセージスキャン」については社内からも懸念の声が挙がっている - GIGAZINE



90の人権団体らが「iPhoneの写真やメッセージのスキャン」に抗議する公開書簡を発表、かえって子どもの権利が侵害されるとの懸念 - GIGAZINE



世界中から猛反発を受けるAppleの「iPhone内の児童ポルノ検知システム」には大きな穴があることが判明 - GIGAZINE



「iPhone内の児童ポルノ画像を検知する機能」の延期をAppleが発表 - GIGAZINE



Appleの児童ポルノ規制はかえってリスクの増加を招くという指摘 - GIGAZINE



2022年04月21日 12時30分00秒 in モバイル, セキュリティ, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.