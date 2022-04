2022年04月20日 11時11分 メモ

外国人の住宅購入を2年間禁止する措置をカナダが発表



カナダ国内で住宅価格が記録的に上昇していることを受け、カナダ政府は投機の抑制や価格改善を目的として、外国人の住宅購入を禁止する措置を発表しました。政府は「特に若者にとって住宅をより手ごろな価格で購入できるようにするための方針」と説明しています。



カナダ政府は2022年度予算案の発表に際し、住宅購入に関する複数の措置を発表。住宅の価格を改善してより多くの若者を住宅市場に参入させることを目的とし、初めての住宅購入者に対する税額控除枠の倍増や毎月の支払額を減額するインセンティブの実施、最大4万ドル(約520万円)まで非課税の住宅貯蓄口座の導入などを提案しました。



また、住宅市場における競争の平準化を図るべく、外国人による住宅購入を2年間禁止し、住宅売却への増税を1年間実施するとのこと。ただし、国内への永住者や留学生は対象外とされています。また、新築や大幅に改築された住宅の譲渡販売へ課税すること、政府が州や準州と協力して住宅購入者の権利章典を作成すること、販売者が住宅購入希望者に競合する入札の詳細を公開しない「ブラインド入札」を終わらせるための国家計画を提出することも計画されています。





カナダでは住宅価格が過去最高のペースで上昇しており、2022年3月時点で平均住宅価格は前年比20%増の81万6720ドル(約1億円)に到達。この数値は都市部での高級住宅の価格に対する比重が高く、トロントとバンクーバーを除くと平均価格は17万ドル(約2200万円)以上低下するとのことですが、その場合でも価格上昇率は過去最高、前年と比較して29%増加しているとのこと。



カナダ放送協会はこのような住宅価格の上昇について「新型コロナウイルスにより住宅市場への参入減少が見られ、一時販売量や価格の伸びが低下したものの、その状態を改善しようと実施された定額の借入コストがエサとなって市場が再加熱した」と分析しています。