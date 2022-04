認知症やQOLの低下につながる「難聴」を再生治療で回復させるバイオテクノロジー企業の試みとは？

音や言葉が聞き取りにくくなったり完全に聞こえなくなったりする 難聴 は生活の質の低下や 認知症 にも関わる危険な病気です。2015年にマサチューセッツ工科大学からスピンアウトした Frequency Therapeutics というバイオテクノロジー企業は、そんな難聴を治療するために「再生治療」に焦点を当てています。 Reversing hearing loss with regenerative therapy | MIT News | Massachusetts Institute of Technology https://news.mit.edu/2022/frequency-therapeutics-hearing-regeneration-0329 難聴の原因の1つに、音の振動を電気信号に変換して脳に伝える 有毛細胞 の損傷があります。有毛細胞は片方の耳に約1万5000個あり、加齢や騒音、特定の化学物質、抗生物質などの影響で有毛細胞が損傷を受けると、最も一般的な難聴である感音性難聴となります。一度損傷してしまった有毛細胞は自己再生しないため、進行してしまった感音性難聴を治療することは困難です。 ところが、バイオテクノロジー企業のFrequency Therapeuticsは、有毛細胞に分化する一歩前の細胞である内耳 前駆細胞 を活性化する小分子を用いることで、損傷した有毛細胞を作り出す試みを進めています。Frequency Therapeuticsの共同創設者兼最高価額責任者であるChris Loose氏は、「音声の知覚は聴力を改善するための最初のゴールであり、患者から聞くニーズの第1位です」と述べています。 Frequency Therapeuticsはすでに臨床試験を行っており、2022年3月の時点までに行われた3つの異なる臨床試験では、合計200人以上の被験者に前駆細胞を活性化する小分子を投与し、臨床的に有意な音声知覚の改善を確認しているとのこと。なお、別の研究では偽薬を投与された対照群と比較して聴力の改善を示すことができなかったものの、Frequency Therapeuticsはこれを試験の設計上の問題だとしており、2022年10月~11月にかけて、さらに124人の被験者を対象にした臨床試験を行う予定です。 Frequency Therapeuticsの共同創業者であり、ブリガム・アンド・ウイメンズ病院の麻酔科教授であるJeff Karp氏は、「聴覚は非常に重要な感覚です。聴力は人々を地域社会と結びつけ、アイデンティティの感覚を育みます。聴覚を回復させる可能性は、社会に大きな影響を及ぼすと思います」と述べました。

2022年04月19日 06時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1h_ik

