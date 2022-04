Mac復活に貢献した「M1チップ」開発についてAppleの上級副社長が語る

・関連記事

AppleがApple Silicon搭載Macで動作するLinuxの開発プロジェクト「Asahi Linux」を支援か - GIGAZINE



次世代Apple Silicon搭載の「MacBook Pro」海外レビューまとめ、M1 Proチップの実力は? - GIGAZINE



Macをプロ向けの高性能端末に進化させる次世代Apple Silicon「M1 Pro&M1 Max」発表 - GIGAZINE



2022年04月19日 08時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.