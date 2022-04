「早く始めるほど有利」「自動化すべし」など初心者が賢く投資を始めるための「7つのシンプルな原則」とは？

「働かなくてもお金を増やせる投資に興味があるけど、一体どんなものか分からなくて怖いので手が出せない」という人は多いはず。新型コロナウイルスのパンデミックがもたらした経済危機や、ネット上で個人投資家が結託してビデオゲーム販売チェーン・GameStopの株価を急騰させた 騒動 など、激変する金融市場の中でも変わらない投資の「シンプルな7つの原則」について、フロリダ大学の経営学修士(MBA)を取得している金融ライターのローラ・アダムス氏が解説しています。 7 Strategies to Make Smart Investments at Any Age | Money Girl https://www.quickanddirtytips.com/money-finance/investing/invest-money-wisely ◆1:貯金と投資を分けて考える 「貯金」と「投資」はしばしば似たようなものだと思われがちですが、この2つは同じではありません。どちらも将来に備えるために行われますが、貯金は基本的に失業や急な出費に備えたり、新車やマイホームの購入資金にしたりするためのものです。貯金のためによく使われる銀行預金の場合、お金が減るリスクがほぼゼロな代わりに、利率もほぼゼロ。つまり投資には向きません。 一方、投資は長期的な資産増加の可能性と引き換えに、お金をある程度のリスクにさらすことを意味します。アダムス氏は、貯金と投資に振り分けるお金のバランスについて、「緊急時のためにいつでも使えるまとまったお金が手元にない場合、投資に手を出すのはお勧めできません。急な出費のためにすぐ使えるお金として、少なくとも毎月の生活費3~6カ月分あるといいでしょう。それ以上の余裕があるなら、この後説明する原則にそって投資に回してみてもいいかもしれません」とアドバイスしました。

2022年04月16日 20時00分00秒 in メモ, Posted by log1l_ks

