2本のペニスと6本の足を持つジャーマンシェパードが無事手術に成功

余分なペニス1本と足2本を持って生まれたジャーマンシェパードが手術に成功したと報じられました。このジャーマンシェパードは長生きできない見込みでしたが、術後の経過は良好とのことです。 Dog survives after veterinary surgery to remove extra limbs, penis https://www.southbendtribune.com/story/news/2022/04/07/dog-extra-limbs-extra-penis-survives-after-veterinary-surgery/7248542001/ ラーガと名付けられた問題のジャーマンシェパードの手術前の様子が以下。股間に足が2本、通常とは逆向きに生えていることが見て分かります。

2022年04月16日 14時00分00秒 in 生き物, Posted by log1k_iy

