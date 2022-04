SSL証明書を無料で発行するLet’s Encryptが実世界の暗号化貢献をたたえる「レブチン賞」を受賞

2022年4月13日、 SSL/TLS プロトコルのSSL証明書を発行する非営利団体の Let's Encrypt が、実世界の暗号化への多大な貢献を称える「レブチン賞」を受賞したことを明らかにしました。 Let’s Encrypt Receives the Levchin Prize for Real-World Cryptography - Let's Encrypt https://letsencrypt.org/2022/04/13/receiving-the-levchin-prize.html

2022年04月15日 07時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1p_kr

