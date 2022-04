目のかゆみを訴えた男性の目から「うごめくハエの幼虫」が10匹以上も摘出される

ガーデニングの後に目のかゆみを訴えて医師の診断を受けた男性の目から、「 うごめくハエの幼虫が10匹以上も摘出された 」というおぞましい症例が、医学誌のニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシンに報告されました。 External Ophthalmomyiasis Due to Oestrus ovis | NEJM https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm2115416 A dozen squirming fly larvae cause man's 'itchy eye' | Live Science https://www.livescience.com/fly-larvae-eye 症例報告によると、フランスに住んでいる53歳の男性はウマやヒツジを飼育する牧場の近くでガーデニングをしていた時、何かが目に入ったように感じたとのこと。男性はその後、数時間にわたって右目のかゆみを感じ続けたことから医師の診察を受けました。

2022年04月15日 12時30分00秒 in 生き物, Posted by log1h_ik

