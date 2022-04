ボリューム抜群のチキンカツを定番タルタル×生タマネギ感抜群ソースのWソースで堪能できる松のや「Wソースのメガチキンかつ」実食レビュー

・関連記事

辛さの中にダシのうまみが効いたかつやの「辛出汁チキンカツ」試食レビュー - GIGAZINE



ほのかに甘いスライスオニオンのさっぱり感が牛肉のうまみを倍増させるすき家の「クリーミーオニサラ牛丼」を食べてみた - GIGAZINE



焦がし醤油×おろしニンニクで豚肉&野菜がモリモリ楽しめるやよい軒「~ガツンとニンニク~やみつき豚キャベ定食」を食べてみた - GIGAZINE



魚介と野菜をたっぷりしっかり食べられる餃子の王将「春の彩 八宝菜」を食べてみた - GIGAZINE



2022年04月13日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.