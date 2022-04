Appleが誰でも簡単にムービーを編集できる「iMovie 3.0」をリリース、新機能「マジックムービー」「ストーリーボード」を使ってみるとこんな感じ

・関連記事

動画をデジタルで扱うための基本知識まとめ、映像や音声はどうやってPCで処理されているのか? - GIGAZINE



「動画に合わせてBGMを自動調整」「写真を撮影した季節や時間の変更」など超絶便利な機能を生み出すAdobeのAI「Adobe Sensei」はクリエイターの役割をどう変えていくのか? - GIGAZINE



無料の動画編集ソフト「AviUtl」を爆速にして快適化するプラグインが公開中 - GIGAZINE



1400億円でAdobeがクラウド動画コラボレーションツールの「Frame.io」を買収 - GIGAZINE



2022年04月13日 21時00分00秒 in レビュー, モバイル, ソフトウェア, 動画, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.