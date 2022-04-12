2022年04月12日 11時02分 ネットサービス

YouTubeが「iOS版アプリでピクチャーインピクチャー機能を正式提供する」と発表するも数日で撤回



YouTubeがiPhoneおよびiPad向けのYouTubeアプリで、他のアプリを使用しながらYouTubeのムービーを画面の片隅に表示させて視聴できる「ピクチャーインピクチャー」機能を正式にリリースすると2022年4月10日に発表しましたが、YouTubeはわずか数日後にこの発表を撤回しました。



All iOS users will get YouTube picture in picture within days, says Google

https://www.idownloadblog.com/2022/04/11/youtube-picture-in-picture-rolling-out/



YouTube’s picture-in-picture iOS test for premium subscribers is over, and a full rollout isn’t ready yet - The Verge

https://www.theverge.com/2022/4/11/23019960/youtube-premium-picture-in-picture-test-ended-april-8



ピクチャーインピクチャー機能は、iOSおよびiPadOS向けのYouTubeアプリだとベータ版の新機能として、有料プランであるYouTube Premiumの会員のみを対象に2021年6月から試験的に提供されていました。しかし、ピクチャーインピクチャー機能の試験提供は、記事作成時点ですでに終了。YouTube Premiumの「ベータ版の新機能を試す」をiOS向けのYouTubeアプリからチェックすると、iOSのピクチャーインピクチャー機能の体験が「期限切れ」となっていました。





YouTubeの公式Twitterアカウントは「ピクチャーインピクチャー機能がiOS15以降搭載のすべてのデバイスで数日以内に利用できるようになります」と4月10日に発表しました。しかし、このツイートは削除されています。



そして4月12日に、YouTubeの公式Twitterアカウントが「iOS 15以降搭載のデバイスで展開されているピクチャーインピクチャー機能は、YouTube TVのみで使用可能です。YouTubeそのもののピクチャーインピクチャー機能はAndroid向けアプリに提供されており、YouTube Premium会員のみが利用できます」と訂正し、「iOS向けアプリでピクチャーインピクチャー機能を正式にリリースする」という4月10日の発表を撤回しました。なお、YouTube TVはアメリカでしか提供されていません。



Just to clarify – what's currently being rolled out is the YouTube TV picture-in-picture for iOS 15+ devices. If you're referring to the one for the YouTube app, it's only available to Premium members on Android mobile phones. https://t.co/wB9vUWtm3U — TeamYouTube (@TeamYouTube)



ただし、YouTubeの公式Twitterアカウントは「ピクチャーインピクチャー機能は、今はAndroid端末でのみ利用可能ですが、iOS向けアプリにもこの機能を拡大できるように努力していますのでご安心ください」と述べており、iOS版でもピクチャーインピクチャー機能を正式リリースする予定があるとしています。



While picture-in-picture is only available on Android devices right now, you can be assured that we're working hard to expand this feature to iOS as well. Meanwhile, you can turn on split screen when watching YouTube TV on an iPad: https://t.co/AYGGnYtJj3 — TeamYouTube (@TeamYouTube)



なお、YouTube Premium会員がiOS版アプリで試験的に提供されていたピクチャーインピクチャー機能を有効にしていた場合、機能の提供が終了しても、ピクチャーインピクチャーは記事作成時点でも引き続き使える模様。ただし、他の機能を有効化した場合、ベータ版の機能は一度に1つしか有効化できず、再度ピクチャーインピクチャー機能を有効化することはできないので注意が必要です。