ペルシア帝国の古代の都「ペルセポリス」の3D復元図をじっくり体験できる「Persepolis Reimagined」

・関連記事

時の流れとともに忘れ去られていた34の「失われた都市」 - GIGAZINE



切手サイズの「呪いのお守り」が古代の遺跡から発見される - GIGAZINE



「アンティキティラ島の機械」の研究の歴史 - GIGAZINE



マヤ文明のエリート外交官の栄華と没落が発掘調査により明らかに - GIGAZINE

2022年04月12日 06時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.