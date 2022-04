Netflixにダブルで好評価をつけられる「最高！」機能が登場

・関連記事

Netflixはなぜ常に安定した通信を維持できているのか? - GIGAZINE



Netflixがアカウントを共有して不正に視聴するユーザーに料金を支払わせる機能をテスト中 - GIGAZINE



Netflixが全世界や日本の人気映画&ドラマ上位10作品を毎週発表する「Netflix Top 10」を発表 - GIGAZINE



Netflixが北米ですべてのプランを値上げ、日本にも波及か - GIGAZINE



Netflixがロシアでのサービスを停止、ウクライナ侵攻を受け - GIGAZINE



Netflixがゲームをドラマや映画と一緒に配信する計画であると判明 - GIGAZINE



Netflixのゲーム配信サービスは追加費用なし&モバイル向けとなる模様 - GIGAZINE

2022年04月12日 10時10分00秒 in ネットサービス, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.