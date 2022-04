2022年04月12日 15時00分 ネットサービス

ハンドメイド作品系オンラインマーケット大手のEtsyが取引手数料を30%値上げしてストライキに直面



2022年4月11日、ハンドメイド作品を中心とするオンラインマーケットのEtsyが取引手数料を5%から6.5%へと30%アップしました。これを受けて5000を超える販売者がEtsyの利用を一時的に取りやめるというストライキを実施しています。



Etsy sellers start a week-long strike over increased fees and other conditions : NPR

https://www.npr.org/2022/04/11/1091123928/etsy-strike-2022



Etsy sellers plan week-long strike | WKSU

https://www.wksu.org/economy/2022-04-11/etsy-sellers-plan-week-long-strike-next-week



2022年2月、Etsyのジョシュ・シルバーマンCEOは「4月11日から取引手数料を5%から6.5%にアップする」と発表しました。取引手数料の値上げが発表されたのは2018年以来約4年ぶりで、2018年以前では取引手数料は3.5%だったため、Etsyの取引手数料は4年で85%上昇したという計算です。





この取引手数料の値上げに反発したのが、販売者としてEtsyを利用しているユーザーです。労働者向け請願プラットフォームCoworker.orgで実施されている「Etsyの取引手数料値上げ撤回キャンペーン」には4月12日時点で約5万9000人分の署名が集まっており、主催者発表によると約3分の1が販売者とのこと。



Etsy: Cancel the fee increase. Work with sellers, not against us! | Coworker.org

https://www.coworker.org/petitions/cancel-the-fee-increase-work-with-sellers-not-against-us





この請願は「1)取引手数料の値上げの撤回」「2)転売屋に対する取り締まり強化」「3)AIを介さない人間のサポートを受けられるサービスチケットの実装」「4)有料販売者公認制度であるスターセラーの廃止」「5)外部サイト広告を任意に非表示化できる機能の実装」を求めており、Etsyに対して販売者の待遇改善を訴えています。



この請願に関連して、2022年4月11日から18日にかけてEtsyの利用を取りやめるというストライキの呼びかけも行われており、主催者発表によると5000を超えるショップが参加を約束したとのこと。



Etsyは(PDFファイル)2021年の年間決算の中で、2021年度(2021年1月1日~12月31日)の総売上高や売上総利益が約30%超増加し、第4四半期におけるユーザー数が過去最高の9000万人に達したと報告したため、かなりの好調を記録しているにもかかわらず取引手数料の値上げに踏み切った形。2022年2月の発表では、顧客サポートの改善のために5000万ドル(約62億円)、ポリシーの運用状況改善のために4000万ドル(約50億円)を充てると発表しており、今回の取引手数料の値上げはマーケティング用ツールや取引用ツールなどの改善に充てられるとのことです。