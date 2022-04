ロシアによるウクライナへのサイバー攻撃が控えめだというのは本当か？

ロシアがウクライナに侵攻している中で、ウクライナは物理的な攻防に加え、民間人をも起用して「IT軍」を 結成する などサイバー面での抵抗も行っていることが報じられています。反面、ロシア側がサイバー面での攻撃を行っていることはほとんど報じられず、専門家の間でも「ロシアのサイバー攻撃は最小限に抑えられているのでは」とする声も上がっているほど。しかし「この見方は間違いで、ロシアは目に見える以上の取り組みを行っている」として、海外メディアのForeign Affairsが実情を解説しています。 The Myth of the Missing Cyberwar | Foreign Affairs https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/2022-04-06/myth-missing-cyberwar Foreign Affairsは「ロシアがサイバー面で何も行っていない、何の成果も挙げられていないなどという考えは間違いで、何もやっていないどころか、ロシアが侵攻直前から開始していたサイバー作戦の規模は前例のないほど大きなものでした」と述べます。

・関連記事

ウクライナのボランティアハッカー集団による攻撃は「報復の対象を曖昧にしている」という問題 - GIGAZINE



ロシア軍の無線通信が傍受され軍事報告が筒抜けに、ロシア軍兵士の肉声も公開される - GIGAZINE



ロシア政府が支援するハッカーがWindowsの印刷スプーラーに見つかった「PrintNightmare」を突いてNGOに侵入しているとFBIが警告 - GIGAZINE



ロシアのインターネット検閲を逃れる方法を見つけたロシアの亡命者はどのような活動を行ってきたのか? - GIGAZINE



ウクライナの民間人がロシア兵に毒物を食べさせて殺害、毒入りの酒で病院に担ぎ込まれるロシア兵も - GIGAZINE

2022年04月08日 17時00分00秒 in セキュリティ, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.