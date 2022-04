公園で「賭けチェス」や「チェスの有料レッスン」などをしてお金を稼ぐニューヨークのチェス・ハスラーとは？

アメリカ・ニューヨーク市にある ユニオン・スクエア という公園には野外のチェステーブルが設置されており、「hustler(ハスラー)」と呼ばれるチェスの猛者たちが一般の人々と対戦し、賭け金やレッスン代などを稼いでいます。そんなチェス・ハスラーの人々に、「どのくらい稼いでいるのか?」「本業は持っているのか?」「人生についてのアドバイスは?」といった質問を行った記事が公開されています。 Life Advice from NYC Chess Hustlers - by Anne Kadet https://annekadet.substack.com/p/life-advice-from-nyc-chess-hustlers?s=r ユニオン・スクエアのチェステーブルは80年以上にわたって存在しており、そこでは大勢のチェス・ハスラーたちが入れ替わり立ち替わり座ってきたとのこと。ニューヨークに関する出来事を記したニュースレター「 CAFÉ ANNE 」を運営するアン・カデット氏は読者からの要望に応じて、3人のチェス・ハスラーにインタビューしています。

・関連記事

ニューヨーク最後の一軒となった「チェスショップ」のオーナーに密着したムービーが公開中 - GIGAZINE



ボードゲームを禁止された刑務所で囚人はどうやってチェスをプレイしているのか? - GIGAZINE



チェスの「グランドマスター」とは何なのかを現役グランドマスターが語る - GIGAZINE



「チェスのプレイヤーは短命」という都市伝説は本当なのかを研究者が調査してわかったこととは? - GIGAZINE



チェスのストリーミング配信の視聴者数が爆発的に増加した理由とは? - GIGAZINE



チェスを学んだ子どもは「勝つためにリスクを負う」ことをためらわなくなる - GIGAZINE



チェスの棋譜約220万戦を分析してわかったことを可視化 - GIGAZINE



通常のチェスAIよりも人間らしい指し回しを実現するニューラルネットワークチェスエンジン「Maia」 - GIGAZINE



2022年04月06日 06時00分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.