2022年04月05日 10時21分 ネットサービス

Google姉妹企業「Wing」がドローンによる無人配達サービスをテキサス州で開始



Amazonなどが開発に取り組んでいるドローンによる無人配達サービスは、従来の配達方式よりも高速な配達や車両の進入が困難な地域への配達を可能とするサービスとして注目されています。このドローン配達サービスについて、Googleの姉妹企業であるWingが2022年4月7日からテキサス州でサービス開始することを発表しました。



Wing - The Dallas Flyer

https://wing.com/dfw/



Wing Blog: The Dallas Flyer Episode 11: Wing to Launch Drone Delivery Service in Texas April 7th

https://wing-prod.blogspot.com/2022/04/the-dallas-flyer-episode-11-wing-to.html



WingはGoogleの親会社であるAlphabetの傘下企業で、ドローン配達サービス用のドローン開発や、配達サービスの展開を事業内容としています。Wingは、2019年にはオーストラリアやフィンランドの一部地域でサービスを提供開始しており、2022年3月時点で合計20万件の配達を完了させた実績があります。





そんなWingが、新たにテキサス州のダラスおよびフォートワースでサービス開始することを発表しました。



Wingのドローン配達サービスでは各小売店で食べ物・日用品・薬などをドローンに取り付け、6分以内に6マイル(約9.6km)先の地点まで配達可能です。4月7日のサービス開始時には薬局チェーン「Walgreens」、アイスクリーム屋「Blue Bell Creameries」、動物ヘルスケアサービス「easyvet」、医療サービス「Texas Health」で販売されている製品をフリスコとリトルエルムに住む数千人を対象に配達開始し、数カ月かけてサービス提供範囲を拡大予定とのこと。





Wingのアダム・ウッドワースCEOは発表の中で「テキサス州でのサービス開始はWingとドローン配達にとって重要なマイルストーンです。今回のサービス開始は行政機関、フリスコやリトルエルムの市民、加盟店のサポートなしには達成できませんでした」と述べています。