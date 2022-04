スマホで物体をスキャンして超高品質な3Dモデルを生成できる「RealityScan」をEpic Gamesが発表

Armchair by RealityScanApp on Sketchfab

・関連記事

スマホ1台で手軽に物体を3Dスキャンできるアプリ「Trnio 3D Scanner」を使ってみた - GIGAZINE



スマホで撮った顔を3DモデルにはめこんでAR空間で動かせる「Highavenue」を使ってみた - GIGAZINE



無料でブラウザから3Dモデルが簡単に作れる「SculptGL」を使ってみた - GIGAZINE



カメラやアングルをグリグリ自由に動かして3Dモデルをポージングの参考にできる「POSEMANIACS」のベータ版が公開 - GIGAZINE



2022年04月05日 21時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, 動画, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.