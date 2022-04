2022年04月05日 15時00分 メモ

気候変動により「人間が住めなくなる場所」がマッピングされた世界地図



近年、温暖化や水不足、自然災害によって、人間の生息地が脅かされつつあります。ドイツの大手新聞社であるFunke Mediengruppeが、このような気候変動により2100年までに人間が居住不可能になる地域を予想し、地球の3Dモデルに示しています。



Climate change: Mapping in 3D where the earth will become uninhabitable

https://interaktiv.morgenpost.de/klimawandel-hitze-meeresspiegel-wassermangel-stuerme-unbewohnbar/en.html



Funke Mediengruppeは「熱波」「水不足」「海面上昇」「熱帯低気圧」の4つに焦点を当て、これらの影響を受ける地域の2100年ごろの生活環境を予想。現在の各地域の人口を基にマッピングを行いました。



熱波により居住不可能となる主要な地域がインド北部です。各六角形はニューヨーク市のサイズである約1万2000平方キロメートルの領域を表しており、柱の高さは現在のおおよその人口を示しています。人間は40度を超える温度に耐えることができますが、これは湿度が低い場合に限り、発汗を妨げるほどの高い湿度は人間を簡単に死に至らしめます。湿球温度が35度に達すると人間の生命に危険が及ぶとされていますが、このような極端な状態は2100年までに広い範囲で見られると、Funke Mediengruppeは予想しています。





水不足により居住不可能となる地域は以下。干ばつにより飲料水が不足したり、長期間乾燥が続いた大地が崩壊したりといった水不足による災害が2100年までに広範囲で起こると予想されています。Funke Mediengruppeは「2100年までに、ヨーロッパだけでも1億4700万人が極度の水不足にさらされる」と予想しています。





海面上昇の影響を大きく受ける地域は東南アジアやヨーロッパ、南アメリカなど広い範囲にわたります。気候科学者たちは2100年までに海面が0.5メートル以上上昇すると予想しており、現在の人口分布に基づくと1億1860万人に影響が及ぶとのこと。





熱帯低気圧により居住不可能となる地域は以下。Funke Mediengruppeは「必ずしも数が増加するとは限らないが、威力が増す」と予想しており、水温の上昇により破壊力が上昇した熱帯低気圧がより長く持続し、より多くの破壊をもたらすとしています。