2022年04月05日 12時00分 映画

AppleとNetflixがウィル・スミスの新作映画から撤退、「アカデミー賞平手打ち事件」の余波

by Budiey



2022年3月に開催された第94回アカデミー賞授与式の中で、俳優のウィル・スミス氏が同席した妻の脱毛症をからかったプレゼンターに平手打ちを浴びせた事件の影響で、AppleとNetflixがウィル・スミス氏の新作映画の権利を得るための入札を取り消したと報じられています。



Will Smith biopic in chaos as Netflix and Apple pull out of bidding war after Oscars slap scandal

https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/18153651/will-smith-biopic-netflix-apple-pull-out-bidding-bar/



Apple, Netflix bail out of bidding war for Will Smith biopic amid controversy | AppleInsider

https://appleinsider.com/articles/22/04/04/apple-tv-halts-bidding-war-for-will-smith-biopic-amid-controversy



前述のアカデミー賞授賞式でのトラブルについては、ウィル・スミス氏の妻の容姿を笑いものにしたプレゼンターのクリス・ロック氏に対して厳しい見方がある一方で、手を挙げるという暴力に及んだウィル・スミス氏への批判票も投じられるなど、アメリカの世論は二分されているとの調査結果が出ています。



「アカデミー賞平手打ち事件」で悪質なジョークを言ったクリス・ロックと平手打ちしたウィル・スミスはどちらが支持されているのか? - GIGAZINE





この一件でウィル・スミス氏は、クリス・ロック氏に対して謝罪した上で映画芸術科学アカデミーから退会する声明を発表しました。また、映画芸術科学アカデミーは、ウィル・スミス氏が今回受賞した映画「ドリームプラン」での主演男優賞の剥奪処分を検討する公聴会を開催する予定としています。



そんな中、イギリスの日刊タブロイド紙であるThe Sunが4月3日に、Apple TV+とNetflixがウィル・スミス氏の自伝映画の入札から撤退したと報じました。



伝えられるところによると、AppleとNetflixは他の数社とともに、2021年に出版されベストセラーになったウィル・スミス氏の回顧録である「Will」を元にウィル・スミス氏の半生を描く映画の権利をめぐって、競争入札に参加していたとのこと。



Amazon | Will (English Edition) [Kindle edition] by Manson, Mark | Memoirs | Kindleストア





The Sunに情報を提供した内部関係者は、「ウィル・スミス氏と仕事をするのは危険なビジネスになってしまった。そこで、今はマイク・エップス氏やマイケル・B・ジョーダン氏など、より家族向けなスターとのアイデアを練る予定です」と述べて、ウィル・スミス氏の映画から撤退し他の黒人俳優を立てる計画を明かしました。



Apple TV+は今後、ウィル・スミス氏主演の新作オリジナル作品「Emancipation」を2022年後半に公開する予定としていますが、今回の一件がこの映画に与える影響は不明です。Emancipationは新型コロナウイルス感染症のパンデミックのために制作が遅れたほか、撮影中に発生したセクハラ疑惑が訴訟に発展しており、Appleも訴えられた数社の中に含まれています。