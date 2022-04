ウクライナの民間人がロシア兵に毒物を食べさせて殺害、毒入りの酒で病院に担ぎ込まれるロシア兵も

ロシアの侵攻が進むウクライナ東部イジュームで、住人がロシア兵に毒入りのパイを食べさせて2人を殺害したことが明らかになりました。 Головне управління розвідки Міністерства оборони України-Окупантів труять місцеві жителі та алкоголь https://www.facebook.com/photo/?fbid=283693983942029 Ukrainian civilians reportedly kill Russian troops with poisoned buns and alcohol - UPI.com https://www.upi.com/Top_News/World-News/2022/04/02/Ukraine-civilians-poison-Russian-troops-Izium/6921648950408/ ウクライナ国防省情報総局 によると、イジューム地区の住人が数人のロシア兵に毒入りのパイを食べさせ、うち2人を殺害。さらに28人のロシア兵が集中治療室に運ばれているとのこと。

2022年04月04日 11時10分00秒 in Posted by log1p_kr

