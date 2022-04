食品配達サービスの情報流出によってロシア諜報機関職員の氏名が判明、プーチンの娘の居住地の詳細も

・関連記事

親ロシアのランサムウェアグループ「Conti」の内部チャットログ1年分を流出させたウクライナの研究者がインタビューに応じる - GIGAZINE



「ロシアのGoogle」ことYandexのスマホ用SDKが数百万人のユーザーデータをロシアに送信できる状態という報道 - GIGAZINE



Firefoxからロシア製検索エンジン「Yandex」で一発検索する機能が削除される - GIGAZINE



ロシアがGoogleに年間収益の最大20%を罰金として科すと警告、「違法なYouTube動画を削除しなかった」として - GIGAZINE



ウクライナの州知事が「うっかり寝過ごした」おかげでロシア軍のミサイル爆撃を回避 - GIGAZINE



2022年04月04日 11時23分00秒 in メモ, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.