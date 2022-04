2022年04月03日 09時00分 食

イギリスのマナー講師が教える「フォーマルなライスの食べ方」にアジアから疑問の声



日本人が愛する主食といえば米で、日々の食事で米を食べる際は基本的に箸やスプーンを使います。しかし、イギリスの自称マナー講師が「西洋式のフォーマルな場面では、ライスを食べるときはフォークの背にナイフでライスを押しつけて食べましょう」というムービーを公開した結果、アジアから疑問の声が届きまくって炎上しました。



「西洋風ライスの食べ方」に関するムービーをTikTokで公開したのは、エチケットの専門家として27万人のフォロワーを擁するルーシー・チャレンジャー氏。チャレンジャー氏はまずムービーの冒頭でフォークを使ってライスをすくって、「フォーマルな場面ではこんな感じで『かき込む』のはやめましょう」と、いわゆる「ご飯をすくう」的な食べ方は止めましょうと発言します。





チャレンジャー氏の教える西洋のフォーマルな場面で通用する正しいライスの食べ方は、まずライスの上にフォークを置く。そしてそのフォークの背にナイフで米をのせる。そして上手に口に持って行く……というもの。ご飯のおかず的なメニューが出てきた場合も、ライスといっしょにフォークの背にのせて食べればOK。





食べ終わった際には、ナイフとフォークを時計の4時ないしは6時の位置において、給仕に食べ終わった旨を示します。





チャレンジャー氏は「西洋のフォーマルな場面」と断っているので、一般的なアジア圏の作法と合致しないのも致し方ないというところですが、このムービーをTikTokで公開した結果「手か箸かスプーンを使えよ」「ご飯の食べ方について西洋人に教えて頂けるなんてね」といった非難の声が寄せられまくったとのことで、チャレンジャー氏はムービーを削除しています。



なお、チャレンジャー氏が教える西洋式マナー講座シリーズは、以下から視聴可能です。



