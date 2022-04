捕食者であるトラはなぜ「オレンジ色と黒のしま模様」という目立つ見た目なのか？

動物の色や模様には、仲間から見つけられやすくしたり、肉食動物に毒であることを警告したりなど、さまざまな目的があります。待ち伏せて獲物を捕らえる動物にとっては、獲物からいかに見えないようにできるかが重要のはずですが、トラはオレンジ色と黒のしま模様で、明らかに目立つ見た目です。なぜトラがこんな見た目なのかについて、科学系ニュースサイトのLive Scienceが解説しています。 Why are tigers orange? | Live Science https://www.livescience.com/why-are-tigers-orange 人間が色を知覚するのは、青・緑・赤の3色を知覚することができるからです。物を見るということは、物に当たった光が目に入り、眼球の奥にある網膜に当たることを意味します。網膜には 桿(かん)体細胞 と 錐(すい)体細胞 があり、このうち錐体細胞が内包する色素に応じて青・緑・赤を知覚するわけです。このように3色を知覚できる3色覚を持っているのは人間や類人猿、一部のサルのみだといわれています。

2022年04月02日 09時00分00秒 in サイエンス, 生き物, Posted by log1i_yk

