チョコレートとキリスト教にまつわる知らざる歴史とは？

チョコレートは現代では気軽に購入できますが、ヨーロッパに到来した当初は貴族や富裕層向けの高価な食品として扱われていました。そんなチョコレートのキリスト教にまつわる知られざる歴史について、 オーストラリアカトリック大学 で中世および近世の歴史について研究するMiles Pattenden氏が解説しています。 The Theology of Chocolate | History Today https://www.historytoday.com/archive/history-matters/theology-chocolate キリスト教徒が初めてチョコレートに出会ったのは、15~16世紀ごろにスペイン人が中央アメリカのアステカ帝国周辺へ探検に行った際のことです。この際、スペイン人の探検家たちは「チョコレートは栄養源としてだけでなく、神々からの贈り物として扱われ、人間の血液と密接に関連していた」と記録しており、中央アメリカではチョコレートと宗教が密接につながっていたことが読み取れます。 キリスト教では、中央アメリカにおけるチョコレートと同様に、ワインが「神と密接に関連した食品」として扱われていました。当時の中央アメリカではワインの入手性が低かったことから、中央アメリカでキリスト教を布教する際にワインの代わりとしてチョコレートを用いたという記録が残っています。

2022年04月02日 22時03分00秒 in 食, Posted by log1o_hf

