元中央銀行総裁が教える不況を察知する秘訣は「メンズ下着」、世界に存在する「ヘンテコ不況予測法」とは？

・関連記事

市場の暴落でパニック売りに走りやすい人の傾向とは? - GIGAZINE



景気の後退は死者数を増加させるのではなくむしろ減少させるとの指摘 - GIGAZINE



新型コロナウイルスが景気後退の引き金となる危険性はあるのか? - GIGAZINE



2022年04月02日 09時00分00秒 in メモ, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.