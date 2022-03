YouTubeがポッドキャストサービスを立ち上げる計画がリークされる

YouTubeが、インターネットで番組を放送する ポッドキャスト 関連のサービスを大幅に強化する計画を進めていることが、YouTubeのポッドキャストパブリッシャー向け資料のリークから判明したと報じられています。 Exclusive: YouTube's plans for podcasting https://podnews.net/update/youtube-podcasting-plans YouTube podcast plans leak in slideshow - 9to5Google https://9to5google.com/2022/03/30/youtube-podcast-plan-leaked-slideshow/ ポッドキャスティングを専門とするニュースサイトのPodnewsが2022年3月30日に、YouTubeが作成したポッドキャストパブリッシャー向け資料を入手したと発表しました。 84ページから成るこのプレゼンテーション資料には、「今後の展望」と書かれた3枚のスライドが含まれており、そこにはポッドキャストを提供するページ「 youtube.com/podcasts 」のモックアップと思われる画像が掲載されているほか、RSSフィードを直接取り込む機能が検討されていることなどが記されています。なお、記事作成時点では「youtube.com/podcasts」にアクセスしても何も表示されません。

・関連記事

Spotifyが誰でもポッドキャストで収益化できるポッドキャストサブスクリプションを発表 - GIGAZINE



無料でYouTube、Twitchなど複数のプラットフォームで同時にライブ配信可能なWEBサービス「Restream.io」を使ってみた - GIGAZINE



音楽業界の救世主「Spotify」の次の一手「ポッドキャスト」に勝算はあるのか? - GIGAZINE



Apple Podcastのサブスクで紹介料が支払われるアフィリエイトプログラムが導入へ - GIGAZINE

2022年03月31日 12時25分00秒 in ネットサービス, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.