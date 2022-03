「Googleマップ」が独占禁止法違反の新たな調査対象となっている

2つ目の要素は、Googleがアプリやウェブサイトの開発者に対し、Googleマップのデータを使用する際の制限を設けているという点です。 Googleマッププラットフォームの利用規約 にある「3.2.3 Restrictions Against Misusing the Services(3.2.3 サービスの不正使用に対する制限)」という条項を見ると、開発者は「Googleと競合する製品においてGoogleマップの機能を使用することが許可されていない」と定められています。 つまり、Googleマップのデータを利用してナビゲーションサービスを作成したり、Googleマップを音声合成サービスと組み合わせたり、GoogleマップのAPIを車載システムで使ったりすることは、いずれもGoogle製品と競合するために許可されないというわけです。また、Googleマップのデータを他のマッピングサービスと組み合わせることも許可されておらず、Googleマップのストリートビュー画像と他のマッピングサービスの地図情報を重ねて表示したり、Googleマップのコンテンツをその他のマッピングサービスのコンテンツにリンクしたりすることはできません。アメリカ議会の反トラスト小委員会は2020年に発行したレポートの中で、Googleが開発者に対して「Googleのすべてのマッピングサービスを使用するか、全く使用しないかの選択を迫っている」と指摘しています。 Googleはロイターに対し、Googleマップのデータを他のマッピングサービスと組み合わせるとエラーにつながる可能性があり、Googleマップのポリシーはエクスペリエンスの悪化を防ぐことを目的としたものだと主張。また、ポリシーは「Googleが他社のどのようにデータを利用できるのか」についてパートナー企業が課す制限にも影響を受けているほか、Googleマップに加えて他のマッピングサービスも使用できる例外もあると付け加えています。 しかし、匿名を条件にロイターへ証言した2人の開発者は、Google製サービスのデータと他のマッピングプロバイダーのデータを組み合わせたところ、Googleから違反通知を受け取ったと主張しています。開発者らは、競合するマッピングサービスは場合によってはGoogleより安価であったり、詳細な情報が載っていたりすると述べました。

Google’s next US antitrust issue: Google Maps | Ars Technica https://arstechnica.com/gadgets/2022/03/googles-next-us-antitrust-issue-google-maps/ ロイターは事情に詳しい人物からの情報として、アメリカ司法省が独占禁止法違反の疑いでGoogleマップの調査を始めたと報じています。今回の焦点となっているのは、「Googleマップを他のGoogle製サービスとバンドルすることが違法に競争を抑圧しているかどうか」だそうです。

今やさまざまなアプリやサービスで使われている地図アプリの「Googleマップ」について、新たにアメリカ司法省が独占禁止法違反の疑いで調査し始めたことが報じられました。Googleマップの独占禁止法違反については、「自動車メーカー向けの車載システム」と「開発者向けの要件」という2つの要素があるとのことです。 EXCLUSIVE-U.S. probe of Google Maps picks up speed -sources | Reuters https://www.reuters.com/article/tech-antitrust-google-maps-idCNL2N2VQ2OT

2022年03月31日 12時10分00秒 in ネットサービス, 乗り物, Posted by log1h_ik

