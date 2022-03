2022年03月31日 12時05分 モバイル

Appleがオランダのデートアプリでサードパーティーの支払いシステムを許可する



Appleはオランダの規制当局から、「デートアプリでサードパーティーの支払いシステムを認めるように」と命令されていたのですが、これがついに実現しました。ただし、サードパーティーの支払いシステムを使用する場合でも、アプリ側は売上の27%を手数料としてAppleに支払う必要があります。



Update on StoreKit External Entitlement for dating apps - News - Apple Developer

https://developer.apple.com/news/?id=jmps5hyj





Apple will allow Dutch dating apps to use other payment options within existing apps - The Verge

https://www.theverge.com/2022/3/30/23003571/apple-app-store-netherlands-acm-alternate-payment-systems-binaries-ios



AppleはEpic GamesやSpotifyといったサードパーティーのアプリ開発者から、アプリ内の支払いシステムとして、App Storeではなくサードパーティーの支払いシステムを使えるようにすべきとして訴訟を提起されてきました。Appleの支払い方式に疑問を抱いているのは企業だけでなく、規制当局も同社に圧力をかけ続けています。



こういった動きをいち早く進めたのがオランダの規制当局で、「デートアプリでサードパーティーの支払いシステムを認めるように」とAppleに命じています。なお、Appleはオランダの規制当局の命令に準拠するとしたものの、これは規制当局を満足させるものではなく、同社は5000万ユーロ(約68億円)の罰金を支払う羽目に陥っています。



Appleがオランダの規制当局から「デートアプリでサードパーティーの支払いシステムを認めるように」と命じられる - GIGAZINE





Appleはオランダの規制当局の命令に対応する形で、ついにオランダのデートアプリでサードパーティーの支払いシステムを使用することを許可する新しいApp Storeのルールを公開しました。新しく追加されたルールは以下の3つ。



◆個別のバイナリ要件の削除:

Appleはサードパーティーの支払いシステムを使用すると選択したオランダのデートアプリの開発者に課されていた、「個別のバイナリを作成して使用する必要がある」という要件を削除しています。この変更は、開発者が既存のデートアプリにいずれかの資格を含めることができることを意味しますが、それでもオランダのストアフロントとiOSまたはiPadOSを実行しているデバイスで、アプリへの使用を制限する必要があります。



◆決済サービスプロバイダーの基準:

Appleはオランダのデートアプリの開発者が使用する可能性のあるApple以外の決済サービスプロバイダーを評価するための、更新されたより具体的な基準を提供します。



◆消費者の開示:

サードパーティーの支払いシステムを使用するアプリは、外部の決済システムを介して購入することおよびその選択がユーザーに与え得る影響についてユーザーに説明するためのアプリ内モーダルシートを含める必要があります。Appleはモーダルシートの文言を調整し、シートの表示回数を減らしています。



Appleは一貫してオランダの規制当局による命令に反対し続けており、サードパーティーの支払いシステムを使用することはユーザーのプライバシーとデータセキュリティ上の脅威につながると主張しています。また、サードパーティーの支払いシステムを使用する場合であってもAppleは27%の手数料を徴収することを計画しています。



なお、オランダの規制当局とAppleの間のサードパーティーの支払いシステムに関する論争は「デートアプリ」にのみ限定されています。





また、Appleはリーダーアプリの開発者にアプリから外部のウェブサイトへのリンクを提供できるようにする「外部リンクアカウント資格」にアクセスできるようにするとApp Storeのガイドラインを更新しました。これにより、リーダーアプリはアカウント登録のために開発者が所有しているウェブサイトへユーザーを誘導することが可能となります。



'Reader' Apps Can Now Add Links for Account Signups Outside of the App Store - MacRumors

https://www.macrumors.com/2022/03/30/reader-apps-account-signups-outside-app-store/





Apple finally lets ‘reader’ apps like Kindle, Netflix, and Spotify link to their own sites - The Verge

https://www.theverge.com/2022/3/30/23003503/apple-reader-app-developer-external-link-guidelines-announced-entitlements



Appleはリーダーアプリを「雑誌・新聞・本・オーディオ・音楽・映像を含むデジタルコンテンツを提供するアプリ」としているため、Netflixなどのサードパーティーアプリで外部サイトへのリンクを含めることが可能になります。



なお、Apple関連メディアのMacRumorsによると、今回のリーダーアプリに関するガイドラインの更新は日本の公正取引委員会に関する調査を解決するためのものと報じています。