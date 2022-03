ハッカーはIPSや通信会社の顧客データを盗むために偽の「緊急データ要求」を効果的に利用している

SNSのアカウント所有者や、特定の携帯電話で過去に利用されたインターネットのアドレスを知りたいというとき、アメリカでは裁判所による令状・召喚状が必要ですが、緊急時には令状・召喚状の発行を飛ばす「 緊急データ要求(Emergency Data Requests:EDR) 」を行うことができます。セキュリティ専門家のブライアン・クレブス氏によると、ハッカーがこのEDRを悪用し、不正にデータを得ている事例があるそうです。 Hackers Gaining Power of Subpoena Via Fake “Emergency Data Requests” – Krebs on Security https://krebsonsecurity.com/2022/03/hackers-gaining-power-of-subpoena-via-fake-emergency-data-requests/

・関連記事

Googleが香港政府の要求に応じて一部ユーザーのデータを渡していたことが判明、以前の発表と矛盾するとの指摘も - GIGAZINE



FBIの「LINEから入手可能な個人情報リスト」がリークされる、一体どんな情報にアクセス可能なのか? - GIGAZINE



ハッカー集団が「開発者がウクライナ侵攻で死んだ」として活動停止を発表 - GIGAZINE



2022年03月30日 18時40分00秒 in セキュリティ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.