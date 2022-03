グラボの最大25％値下げをASUSが発表＆グラボ市場全体も値下がり傾向に

近年、仮想通貨のマイニング需要やパンデミック中の巣ごもり需要、半導体不足などの影響でグラフィックボードの高騰が続いていました。しかし、2022年1月頃にはグラフィックボードの価格推移が 下落 に転じました。さらに、2022年3月にはアメリカ政府が中国に対する制裁関税の一部撤廃を発表しており、これに伴って大手PCパーツメーカーのASUSがグラフィックボードを最大25%値下げすることを発表しました。 This Spring ASUS will lower prices on it'ds GeForce RTX™ 30-Series Graphic Cards | News|ASUS USA https://www.asus.com/us/news/p4dxvoz0siowda8j/ グラフィックボードはゲームやCG関連の計算処理以外に、仮想通貨のマイニングにも用いられており、仮想通貨市場の盛り上がりと共にグラフィックボードに対する需要が爆増して価格高騰&品不足が発生していました。さらに2021年には新型コロナウイルスの感染拡大に伴う巣ごもり需要や世界的な半導体不足の影響を受けて需要が供給を大きく上回る事態が発生。これによりグラフィックボードの価格は値上がりを続けていました。

2022年03月30日 14時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1o_hf

