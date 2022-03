2022年03月29日 17時00分 モバイル

「自分の電話番号からスパムメッセージが送られてくる」という事例が増加中



電話番号を利用してテキストメッセージを送受信できるショートメッセージサービス(SMS)は、ちょっとしたメッセージのやり取りや2段階認証などに用いられていますが、時にはSMS宛てにスパムメッセージが送られてくることもあります。SMSのスパムには送信元を通信事業者や宅配業者などに偽装したものもありますが、海外メディアのThe Vergeは「自分の電話番号からスパムメッセージが送られてくる事例が増加している」と報じました。



The Vergeの編集者であるChris Welch氏はある日、「電話料金を支払った代わりにちょっとしたギフトを差し上げる」というSMSを受信しました。これは典型的なスパムメッセージであり、通常であればすぐに削除して終わりのはずでしたが、Welch氏はスパムメッセージの送信元が「自分の電話番号」になっていることに驚かされました。実際に送信元をタップしてみると、ちゃんと自分の連絡先カードに移動したとのこと。



Welch氏は以前にも正式な業者などを装ったスパムを受け取ったことはあったものの、自分自身の電話番号からスパムが送られてきたのは今回が初めてでした。試しにTwitterで「spam own number」と検索してみたところ、多くの人々が同じような事態に遭遇していることが判明したほか、The Vergeの同僚にも似たようなスパムを受け取った人がいたそうです。なお、Welch氏は通信キャリアにVerizonを使用していますが、その他の通信キャリアでも同様のスパム被害が確認されています。



Never before today have I gotten a spoofed/spam text from my own phone number. pic.twitter.com/t7fjSvppRA — Chris Hartley (@chris_hartley)

So many technological failures involved in letting someone spam people by spoofing their own number while the phone’s OS thinks that maybe, just maybe, it was actually me texting myself but it can’t be sure. pic.twitter.com/J5rbZ41BB9 — Jason Rabinowitz (@AirlineFlyer)

The phone carriers had a literal monopoly over human communication for decades and in 2022 this is what their systems have come to facilitating: SMS spam that’s “sent” from my own phone number. wonderful. pic.twitter.com/wTzcNABJDn — tom cook (@ywxwy)



また、海外掲示板のRedditでも同様の事例が報告されています。



自分の電話番号からスパムが送られてくると、「ひょっとして自分の電話番号がハッキングされているのだろうか?」と不安になるかもしれませんが、Welch氏は「スパマーが任意の電話番号にカモフラージュするのは簡単なことです」と述べ、電話番号がハッキングされているわけではないためパニックになる必要はないとしています。しかし、送信元を受信者と同じ電話番号だと偽装することにより、「未知のメッセージをフィルタリングする」という機能をうまく回避しているとWelch氏は指摘しています。



なお、Welch氏がSMS経由で送信されたリンクをクリックしてみたところ、ロシアの国営放送であるチャンネル1にリダイレクトされたとのことです。