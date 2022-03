2022年03月29日 06時00分 食

ゲノム編集された牛の食肉利用をアメリカ食品医薬品局が承認



アメリカ食品医薬品局が、ゲノム編集を行った牛を食肉製品として販売することについての安全性審査の結果、「リスクは低い」との判定を下しました。これは、食用牛に対するゲノム編集を初めて認めた決定となります。



FDA Makes Low-Risk Determination for Marketing of Products from Genome-Edited Beef Cattle After Safety Review | FDA

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-makes-low-risk-determination-marketing-products-genome-edited-beef-cattle-after-safety-review





FDA Approves First CRISPR Cows For Beef - Modern Farmer

https://modernfarmer.com/2022/03/fda-crispr-cows-for-beef/



FDAが承認したのは、2頭のゲノム編集牛とその子孫についての食肉利用です。FDAによると、意図的なゲノム改変(IGA)による安全性の懸念はないとのこと。





この牛はCRISPR技術によるゲノム編集を行った「PRLR-SLICK」で、毛がとても短く暑い気候にも対処可能です。



なお、FDAは過去にサケ、ヤギ、鶏、ウサギ、豚の遺伝子組み換えを承認していますが、今回「PRLR-SLICK」が受けた承認は「ゲノム編集した牛と、従来の飼育牛とで作られる最終製品に実質的な違いはない」と政府が判断したことを示すものだとのこと。



FDA獣医学センターのスティーヴン・ソロモン所長は、今回の決定は未来の遺伝子編集の道を開く可能性が高いと述べ、「低リスクIGAを含む動物がより効率的に市場に到達する道が開かれることを期待しています」と語りました。



ちなみに、PRLR-SLICK牛の使用について、農家は行政への登録などは必要ないとのことです。