フロリダ州の「ゲイと言わないで法」に州知事が署名、低学年の子どもへのLGBT教育が禁止に



アメリカ・フロリダ州のロン・デサンティス知事が、学校が性的指向と性同一性に関する指導をGrade 3(8~9歳)までの子どもに対して行うことを禁止する法案に署名したことが伝えられました。デサンティス氏は「この種のテーマは教師ではなく親が指導するべき」と繰り返し主張しましたが、人権団体の反発を引き起こしました。



DeSantis signs "Don't Say Gay" bill into law

https://www.axios.com/dont-say-gay-bill-desantis-578593fc-5d6e-4098-b69a-c838b017ce24.html



‘Don’t Say Gay' bill signed by Florida Gov. Ron DeSantis | AP News

https://apnews.com/article/florida-dont-say-gay-law-signed-56aee61f075a12663f25990c7b31624d



共和党のデサンティス氏は、ホワイトハウスが「Don’t Say Gay(ゲイと言わないで)法」と呼ぶ法案第1557号、通称「Parental Rights in Education(教育における親の権利)法」に署名し、学校が低学年の子どもたちに性的指向・性同一性について指導することを禁じました。法案には「性的指向または性同一性に関する学校職員または第三者による教室での指導は、Kindergarten(5~6歳)からGrade 3まで、年齢や発達に適さない方法で行われることはない」と記されています。



この法案は議会に提出された段階から反発を生んでおり、フロリダ州のLGBTQ擁護団体であるEquality Floridaは、フロリダ州議会議員のミシェル・レイナー氏と共同で「子どもたちを危険にさらしている」と非難しました。さらに、フロリダ州のウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートを擁するウォルト・ディズニー・カンパニーは抗議のために州への献金を停止したことを発表しています。また、同社の従業員はボブ・チャペックCEOの対応の遅さを非難し、何人かは抗議のために会社から退職したと伝えられています。ウォルト・ディズニー・カンパニーは「企業としての目標は、この法律が議会で廃止されるか、裁判所で取り消されることであり、そのために活動している国や州の団体を引き続き支援していきます」とする声明を発表しました。



また、民主党は共和党との討論を通じて「『教室での指導』や『適切な年齢』という言葉は解釈の幅が広く、どの学年での議論も訴訟のきっかけとなってしまうため、教師がこのテーマを完全に避けてしまうことにつながりかねない」と述べました。





デサンティス氏は、学校が両親の同意なしに低学年の子どもをセクシュアライズ(性化)したり、性別のイデオロギーを押し付けたりすることを回避するこの法案の利点を伝え、「私たちは、子どもたちに教化ではなく教育を受けさせられるようにしています」と述べました。



by Gage Skidmore