Chromeで悪用事例も確認されたゼロデイ脆弱性を修正するための緊急アップデートが実施される

Emergency Google Chrome update fixes zero-day used in attacks https://www.bleepingcomputer.com/news/security/emergency-google-chrome-update-fixes-zero-day-used-in-attacks/ Googleは3月25日、Windows・Mac・Linuxユーザー向けにChromeの最新安定版「99.0.4844.84」をリリースしました。今回の更新プログラムには、新たに発見されたゼロデイ脆弱性「CVE-2022-1096」のセキュリティ修正プログラムが含まれているとGoogleは述べています。

2022年03月28日 12時30分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, セキュリティ, Posted by log1h_ik

