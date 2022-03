早くから光学ディスク離れをしたAppleがオリジナル映画のDVDディスクを作成している理由とは？

早くから光学ディスク離れしていたAppleですが、そんなAppleがオリジナル映画のDVDディスクを作成した理由を、ブログの the nougatmachine は「Appleの最近の歴史と、加入者向けの独占的なコンテンツを鑑みれば、このようなディスクが存在すべきではないとわかります。それでは『Coda コーダ あいのうた』のDVDディスクが存在する理由はなんでしょうか?それはこの映画が映画館で上映されたのと同じで、賞のシーズンだからです」と記しています。 映画製作組合や批評家協会、アカデミー会員などの アカデミー賞 への投票権を持つ組織に対して、配給会社が事前上映用の スクリーナー を送ることはよくあることです。こういった慣例は映像ストリーミングサービスでも行われており、Appleも例にもれず、オリジナル作品のDVDディスクを作成して批評家などに配布しています。 the nougatmachineが入手した「Appleが配布した『Coda コーダ あいのうた』のDVDディスク」が入った封筒の写真が以下。真っ黒な封筒の中身は……

2022年03月28日 17時00分00秒 in ハードウェア, 映画, Posted by logu_ii

