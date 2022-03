2022年03月25日 23時00分 ネットサービス

Googleが無料でマンガの歴史や影響を膨大なコンテンツから学べる「Manga Out Of The Box」を公開



Googleの世界中の芸術・文化保護を目指す非営利オンラインプロジェクトのGoogle Arts & Cultureがマンガの歴史とその影響などを包括的に紹介する「Manga Out Of The Box」を公開しました。



Google Japan Blog: Manga Out of the Box:日本のマンガを紐解く

https://japan.googleblog.com/2022/03/manga-out-of-the-box.html



Manga Out Of The Box — Google Arts & Culture

https://artsandculture.google.com/project/manga



実際に公式ページにアクセスするとこんな感じ。トップ画像の直下には、今回のプロジェクトに協力した経済産業省や手塚プロダクション、藤子・F・不二雄ミュージアムなどの協力パートナーのロゴが並んでいます。





ページをスクロールすると、北斎漫画や今泉一瓢などが現在のマンガを形作ったという歴史的な流れを学べる「マンガとは?」や、Google製AIの手を借りつつマンガ風キャラクターを描ける「マンガ風キャラクターを描いてみよう」や……





鳥獣戯画とマンガの関係性の考察





マンガに影響を与えた各種伝統芸能





19世紀に西欧から流入したカリカチュアが生み出したマンガの発展





日本のマンガ文化の特異性





マンガの聖地・トキワ荘に関する資料





マンガ史における最重要人物の1人である手塚治虫にまつわる解説や評論





手塚治虫以降に登場した高橋留美子、藤子・F・不二雄、水木しげる、石ノ森章太郎などの巨匠の紹介





マンガジャンルの多様化に関する分析





Googleマップのストリートビューを活用したオンライン美術館散策など、膨大な量のコンテンツを収録しています。





対応言語は日本語や英語、スペイン語、フランス語ですが、一部のコンテンツは英語のみとなっている様子。





その場合はウィンドウ下部に表示される「Googleで翻訳」をクリックするとGoogle翻訳が適用されて、日本語で読めるようになります。





「Manga Out of the Box」はウェブブラウザから公式ページにアクセスして閲覧することもできますが、「Google Arts & Culture」のスマートフォンアプリでも閲覧可能です。



Google Arts & Culture on the App Store

https://apps.apple.com/app/google-arts-culture/id1050970557



Google Arts & Culture - Google Play のアプリ

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.cultural