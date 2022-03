「ドイツがロシアから買っている天然ガスの代金が軍事費になっている」と著名経済学者らが警鐘を鳴らす、禁輸による影響はパンデミックより小さいとの試算結果も

これまでに実施された多くの経済措置は確実にロシア経済へ打撃を与えていますが、エネルギー資源の輸出による収入は依然としてロシアにとって大きな財政的柱であり、これを断つことでプーチン政権の支持基盤をより効果的に揺るがせるとのこと。ヨーロッパへ売れなくなった資源を中国などの友好国に売るとしても、インフラ設備の限界や市場規模を考えれば完全な代替は不可能だとグリエフ氏らは主張しました。 なお、「Stop funding the war」キャンペーンはオンライン署名サイトのChange.orgでも署名を募っています。 キャンペーン · Stoppt die Finanzierung des Krieges (Stop funding the war) · Change.org https://www.change.org/p/stoppt-die-finanzierung-des-krieges-stop-funding-the-war

ロシアによるウクライナへの軍事侵攻 に対して、各国の企業がロシアへの製品出荷やサービスを停止したり、ロシアの銀行を国際決済システム「 SWIFT 」から切り離したり、富裕層の資産を凍結したりといった制裁を科しています。そんな中、 ドミートリー・メドヴェージェフ 元ロシア大統領の下で顧問を務めた経歴を持つリベラル派経済学者の セルゲイ・グリエフ 氏らが、「ドイツによるロシア産天然ガスの輸入資金が戦争に使われている」として、ロシア産エネルギー資源の禁輸を訴えています。 Stop funding the war https://stopgas.org/en/ Öl und Gas aus Russland: Warum ein Embargo Wladimir Putins Krieg beenden könnte - DER SPIEGEL https://www.spiegel.de/wirtschaft/oel-und-gas-aus-russland-warum-ein-embargo-wladimir-putins-krieg-beenden-koennte-a-9537c522-5f56-4856-97bc-86080c2b7028 ドイツの週刊誌である SPIEGEL が開設したロシア産天然ガスの禁輸を訴えるウェブサイト「 Stop funding the war 」にアクセスすると、上部にガスの輸送管を閉めるイラストが表示されていました。

2022年03月24日 23時00分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

