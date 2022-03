「Mac Studio」のSSDは取り外し可能、ただし交換＆増設はソフトウェアロックされている

・関連記事

M1 Ultra・Mac Studio・第3世代iPhone SE・第5世代iPad Airなどが発表されたAppleイベントまとめ - GIGAZINE



M1 Ultra搭載で最大93万9800円のプロ向け「Mac Studio」とA13 Bionic&5K Retinaディスプレイ搭載の「Studio Display」が登場 - GIGAZINE



2つのM1 Maxをウルトラフュージョンした最上位チップ「M1 Ultra」が登場、最大128GBのユニファイドメモリ搭載でメモリ帯域は800GB/sに到達 - GIGAZINE



最上位SoC「M1 Ultra」搭載のMac Studio・5G対応のiPhone SE・新色「グリーン/アルパイルグリーン」のiPhone 13/13 ProなどApple新製品の画像まとめ - GIGAZINE



Apple「M1 Ultra」のベンチマークスコアがGeekbenchに登場、Intel搭載Mac Proを約60%上回るパフォーマンス - GIGAZINE



Appleの最強チップ「M1 Ultra」のGPU性能はRTX 3090以下であることがベンチマークテストにより明らかに - GIGAZINE



2022年03月22日 12時00分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by log1o_hf

