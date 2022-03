麻酔が発明される前の外科医はどのように患者の痛みを減らそうとしたのか？

現代では歯の治療や傷の縫合などの手術時には患者が痛みを感じないように麻酔が施されますが、麻酔が発明される以前にも外科医という職業は存在していました。麻酔が発明される以前の外科医はどのように患者の痛みを減らそうとしたのかについて、イギリス・ ダンディー大学 で麻酔学の名誉教授を務めるトニー・ワイルドスミス氏が解説しています。 How did doctors perform surgery before modern anesthesia? | Live Science https://www.livescience.com/surgery-before-anesthesia 1811年、イギリスの小説家である フランシス・バーニー は乳がんの疑いがあると診断され、乳房を切除する手術を受けました。当時はまだ現代のような麻酔が開発されていなかったため、その痛みは壮絶なものだったそうで、妹に書き送った手紙には「私は切開している間中、無意識に叫び声を上げ続けていました。その音がまだ耳から離れないことに驚きです。あまりにも耐えがたい痛みでした」と記されています。バーニーの記述は麻酔が開発される以前の外科手術がいかに苦痛だったかを物語っていますが、医師はずっと昔から患者を落ち着かせ、苦痛を取り除くためのさまざまな方法を考え出してきました。 たとえば、12世紀には アヘン と マンドレイクジュース を浸したスポンジを患者に塗布し、手術前に眠気を誘発して痛みを鈍らせる 医師の記録 が存在します。また、ローマ時代から中世にかけて記された「Dwale」と呼ばれる麻酔薬のレシピには、イノシシの胆汁・アヘン・マンドレイクジュース・ ドクニンジン ・酢などが原料として記されているとのこと。そして17世紀以降には、アヘンと アヘンチンキ が麻酔として用いられるようになりました。 しかし、これらの薬は大雑把かつ不正確だったそうで、患者のニーズに合わせて調節することが困難でした。また、ドクニンジンはソクラテスの処刑に用いられた毒薬でもあり、アヘンやアヘンチンキには中毒性があるほか、高容量のマンドレイクジュースは幻覚や心拍数の以上を引き起こし、最悪の場合は死に至ります。このように、初期の麻酔は危険と隣り合わせだったとのこと。

