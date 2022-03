ロシアの軍事侵攻により欧州宇宙機関の火星探査ミッション「エクソマーズ」が停止、ロシアに代わるパートナーの検討も

・関連記事

ロシアが西側諸国の制裁への報復でロケットエンジンを販売停止、「ISSがアメリカやヨーロッパに墜落する危機を誰が止めるのか」とも発言 - GIGAZINE



国際宇宙ステーションの脱ロシア化にアメリカはどのように立ち向かうのか? - GIGAZINE



ロシアによるウクライナ侵攻が宇宙開発に与える影響とは? - GIGAZINE



「ロシアがウクライナ侵攻のために衛星を攻撃する可能性がある」とアメリカ国家偵察局の長官が警告 - GIGAZINE



NASAの火星探査機「パーサヴィアランス」が岩石サンプルの採取に失敗、その理由は? - GIGAZINE



NASAの火星探査機「パーサヴィアランス」の酸素生成器がまもなく稼働、どのような機器なのか? - GIGAZINE



中国が火星探査用ヘリコプターをNASAに続いて独自に開発している - GIGAZINE



中国の火星探査ローバー「祝融号」が降下・着陸時に撮影した映像が公開される - GIGAZINE



2022年03月18日 15時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.