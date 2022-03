老舗アンチウイルスソフト「ノートン」によるAvast買収にイギリス政府が「待った」、買収交渉はさらに長引く見通し

イギリスの競争・市場庁(CMA)が2022年3月16日に、有名なセキュリティ製品「ノートン」シリーズを手がけるNortonLifeLockによるAvast買収は市場競争を阻害する懸念があるとの見解を発表しました。 CMA finds NortonLifeLock purchase of Avast could reduce competition - GOV.UK https://www.gov.uk/government/news/cma-finds-nortonlifelock-purchase-of-avast-could-reduce-competition NortonLifeLock's $8.6 bln Avast deal hits snag as UK raises concerns | Reuters https://www.reuters.com/world/uk/uk-launch-in-depth-probe-into-nortonlifelocks-86-bln-deal-with-avast-2022-03-16/ 2021年7月に、NortonLifeLockがAvast Softwareの買収交渉に入っていることが報じられました。ロンドン証券取引所に上場しているAvast Softwareの市場価値が約72億ドル(当時のレートで約7900億円)であることから、最終的な買収額は80億ドル(同約8800億円)に達すると見積もられています。 老舗セキュリティソフト「ノートン」開発元が8800億円以上で「Avast」を買収か - GIGAZINE

2022年03月17日 16時00分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1l_ks

