NASAが気候変動による気温上昇を1分で理解できる動画「気候スパイラル」を公開

・関連記事

地球は過去12万年の歴史の中で最も暑くなっている - GIGAZINE



「今世紀中に数十億人が住む地域で暑さが人体の限界を超える」と気象学者が警告 - GIGAZINE



2100年までに「1年の半分が夏になる」という予測 - GIGAZINE



2021年7月は「この142年間で最も暑い月」だった - GIGAZINE



「地球温暖化は人間が原因」とIPCCがついに断定、「人類にとって赤信号」と国連事務総長 - GIGAZINE

2022年03月17日 21時00分00秒 in サイエンス, 動画, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.