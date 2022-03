Amazonプライムの解約手順が意図的に複雑化されていたことが内部文書のリークによって判明、解約率は14％低下

・関連記事

「Amazonプライムは解約しづらすぎる」と消費者団体がAmazonを起訴 - GIGAZINE



「サブスクを解約したらプライベートなデータが全公開される」としたプレゼンツールが大炎上 - GIGAZINE



サブスク途中解約でAdobeから2万円以上請求されたユーザーが支払いを回避した方法とは? - GIGAZINE



あなたをだますウェブサイトのデザイン「ダークパターン」を見分けるために理解しておくべきこと - GIGAZINE



「クリック1つでサブスク、解約は電話で」という手法が違法に - GIGAZINE



Adobeがダークパターンでユーザーをだまし12カ月間契約をさせているとして海外で話題に - GIGAZINE



2022年03月17日 12時30分00秒 in ネットサービス, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.