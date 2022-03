ウクライナがClearview AIの顔認識技術を利用開始、ロシア側の戦死者や工作員の特定に活用か

ウクライナ国防省が顔認証技術スタートアップとして知られる Clearview AI の技術を導入したことがわかりました。Clearview AIの顔認証エンジンは非常に強力で、検問所で目標としている人物を見つけることなどが簡単になるとみられます。 EXCLUSIVE Ukraine has started using Clearview AI’s facial recognition during war | Reuters https://www.reuters.com/technology/exclusive-ukraine-has-started-using-clearview-ais-facial-recognition-during-war-2022-03-13/

2022年03月14日 11時25分00秒 in ソフトウェア, Posted by logc_nt

