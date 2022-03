DARPAが自殺の危機にさらされている人々を特定するための新手法「NEAT」を開発

アメリカ国防高等研究計画局(DARPA)が、行動やメンタルヘルスに関する危険因子を早期に発見する方法として、自己申告やスクリーニングアンケートではなく、無意識の脳信号を利用して危険な人々を特定する「Neural Evidence Aggregation Tool(NEAT)」プログラムを発表しました。 New Cognitive Science Tool to Shed Light on Mental Health https://www.darpa.mil/news-events/2022-03-02

2022年03月11日 19時00分00秒 in サイエンス, Posted by logc_nt

