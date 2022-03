2022年03月10日 10時37分 メモ

世界初「ブタの心臓」を移植された男性が2カ月後に死亡



世界で初めて遺伝子組換えされたブタの心臓の移植手術を受けた男性が、移植手術から2カ月後に死亡したことが明らかになりました。



亡くなったのは、アメリカ・メリーランド州に住んでいたデヴィッド・ベネットさん57歳。ベネットさんは生前に重度の心臓病を患っていましたが、さまざまな問題により人間の心臓移植には不適格と見なされていました。そこで、ベネットさんには人間の心臓ではなく「ブタの心臓」が移植されることになりました。ブタの心臓には人間が異物と認識してしまう糖分子α-galが含まれているため、α-galの生成に関する遺伝子を除去した上で2022年1月7日に手術が実施されました。



手術後の経過は概ね良好で、ベネットさんは手術後3日の時点で自力で呼吸していたほか、その後体力を回復させる理学療法に参加したり、家族と一緒に時間を過ごしたりしていたとのこと。



しかし、手術から2カ月が経過しようという時期にベネットさんの容体が急速に悪化。手術を担当したメリーランド大学メディカルセンターによると、ベネットさんにはもはや回復の見込みがないことが明らかになり、ベネットさんにより緩和ケアを受けることが選択されたとのこと。ベネットさんは最後の数時間を家族と過ごし、2022年3月8日に亡くなりました。



手術を担当したバートリー・グリフィス医師は「私たちはベネット氏の喪失に打ちのめされています。彼は最後まで戦った勇敢で高貴な患者であることが証明されました。彼の勇気と確固たる生きる意志は、世界中の何百万人もの人々に知られることとなりました」と述べました。





なお、死亡に至った直接的な原因は明らかになっていないとのこと。ニューヨーク・タイムズの取材に対し、病院は「徹底的な検査をまだ行っていないため、死因についてこれ以上コメントすることはできません」と回答しています。



今回の移植手術は世界初の試みということもあり、ベネットさんの結果を基にした新たな治療法の開発が期待されています。同病院のムハンマド・モヒウディン医師は「ベネット氏の特異的かつ歴史的な役割により、異種移植の分野に膨大な知見がもたらされたことに感謝します」と述べました。