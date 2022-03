検閲・規制でアクセスできないサイトを見るためのVPNアプリ「Psiphon」レビュー

ロシア政府は国外のインターネットサービスを次々と遮断しており、ロシア国内からはBBC・Voice of Americaなどのニュースサイトや、Facebook・TwitterなどのSNSが閲覧できない状況になっています。そんな場合でも、仮想プライベートネットワーク(VPN)を使えば規制を回避してさまざまなサービスにアクセス可能ということで、無料で使える オープンソース なVPNアプリ「 Psiphon 」を実際に使ってみました。 Psiphon | Uncensored Internet access for Windows and Mobile https://psiphon.ca/ 公式サイトにアクセスし、右上の「Get Psiphon」をクリックします。

2022年03月09日

